Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Flucht mit E-Scooter scheitert

Espelkamp (ots)

(FW) Der Versuch eines 18-Jährigen, mit seinem E-Scooter in Espelkamp vor der Polizei zu flüchten, scheiterte am Dienstagnachmittag. Der Heranwachsende wurde von den Beamten gestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und mutmaßliche Betäubungsmittel sichergestellt.

Demnach beabsichtigten die Ordnungshüter, den Espelkamper gegen 14:15 Uhr an der Ratzenburger Straße anzuhalten, da dieser auf einem E-Scooter ohne angebrachte Kennzeichen unterwegs war. Der Volljährige versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch durch die Beamten nach fußläufiger Verfolgung gestellt und kontrolliert werden. Hierbei entstand der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Dieser bestätigte sich in einem durchgeführten Drogenvortest, weshalb ihm eine Blutprobe in der Wache Espelkamp entnommen wurde.

Gleichzeitig konnten die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung des Heranwachsenden und seiner Wohnung eine vermeintlich geringe Menge Betäubungsmittel auffinden, welches sichergestellt werden konnte. Zusätzlich wurde festgestellt, dass der mitgeführte E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz und er zudem keinen gültigen Führerschein besitzt. Der 18-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

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