Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Einbrecher festgenommen

Minden (ots)

(FW) Die Polizei konnte am Montagabend nach einem Hinweis drei Einbrecher bei ihrem Einbruch in Dankersen ergreifen und dingfest machen.

Demnach wurde der Leitstelle der Polizei Minden-Lübbecke gegen 21:55 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen ein mutmaßlicher Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wilmastraße gemeldet. Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzkräften und einem Diensthund an. Am Einsatzort stellten die Beamten fest, dass sich drei Täter im Gebäude befanden. Ein 37-Jähriger aus Nienburg und ein 24-Jähriger kamen nach mehrfacher Aufforderung der Polizisten aus dem Haus, wobei sich der Jüngere der anschließenden Festnahme widersetzte und hierbei einen Ordnungshüter leicht verletzte. Der dritte Einbrecher, ein 33-Jähriger aus Minden, wurde schließlich im Keller von dem Diensthundeführer mit seinem Hund gestellt und festgenommen.

Die drei Langfinger wurden in das Gewahrsam nach Minden gebracht, wo sie über Nacht bleiben mussten. Sie wurden am Dienstagmittag dem Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Hier wurde gegen den 24- und den 33-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl verkündet, während der Nienburger wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

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