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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geisterfahrer auf der Bundesstraße 65

Minden (ots)

(TB) Ein offensichtlich alkoholisierter Autofahrer befuhr in der Nacht zu Montag als Geisterfahrer entlang der B 65. Nur durch eine schnelle Reaktion konnte ein entgegenkommender Autofahrer einen Frontalzusammenstoß verhindern.

Gegen 00:25 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit zwei Mitfahrern (24, 34) mit seinem Auto die Bundesstraße von Bückeburg kommend in Richtung Barkhausen. Kurz vor dem Kreuz zur Bundesstraße 482 machten auf der Gegenfahrspur Autofahrer mit Lichthupe auf eine mutmaßliche Gefahr aufmerksam. Kurz darauf kam dem Trio auf der linken Fahrspur ein Geisterfahrer entgegen. Nur durch ein reaktionsschnelles Ausweichen auf die rechte Fahrspur sowie einer Vollbremsung konnte der aus Portaner einen Frontalzusammenstoß verhindern. Kurz darauf setzte der zunächst weiter Unbekannte mit seinem Range Rover die Fahrt auf der B 482 in Richtung Petershagen fort. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug in der Haltebucht kurz hinter der Auffahrt Cammer lokalisieren und den Fahrer kontrollieren. Der Petershäger zeigte hierbei alkoholbedingte Auffälligkeiten. Dies wurde durch einen Alco-Test bestätigt. Daraufhin wurde der 59-Jährige zwecks Blutprobe der Polizeiwache Minden zugeführt. Zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen behielten die Beamten der Führerschein des Mannes ein.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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