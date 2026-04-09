Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Autofahrer in kurzer Zeit auffällig

Minden (ots)

(TB) Drei Autofahrer, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss als auch ohne Führerschein unterwegs waren, wurden am Mittwochabend in Minden von Streifenwagenbesatzungen kontrolliert. Auf das Trio kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu.

Gegen 23:40 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge über den Polizeinotruf 110 auf der hiesigen Leitstelle. Er schilderte den Polizisten, dass er im Bereich der Viktoriastraße einen vermutlich alkoholisierten Mann beobachtet habe, der sich hinter das Steuer eines Wagens setzte und davonfuhr. Anhand der Beschreibung konnte eine Streifenwagenbesatzung den Daihatsu-Fahrer im Bereich der Kleingartenkolonie "Am Fort C" antreffen. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch sowie Ausfallerscheinungen beim Mindener fest. Daher folgte beim 49-Jährigen eine Blutprobenentnahme auf der Mindener Polizeiwache. Zudem bemerkten die Einsatzkräfte am grünen Wagen mutmaßlich frische Unfallspuren, wie zum Beispiel schwarzen Farbabrieb. Die Spuren wurden gesichert.

Rund eine Stunde zuvor war auf der Kaiserstraße ein Mazda-Fahrer mit defekter Fahrzeugbeleuchtung in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung geraten. Bei der anschließenden Kontrolle im Bereich des Bahnhofsvorplatzes nahmen die Beamten beim 25-Jährigen deutlichen Cannabisgeruch sowie drogentypische Ausfallerscheinungen wahr. Nachdem ein Drogenvortest positiv detektierte, folgte beim Mindener eine Blutprobe.

Ebenfalls mit defekter Beleuchtung am Auto fiel bereits gegen 20:15 Uhr ein Mercedes-Fahrer auf der Hermannstraße auf. Bei der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein vorweisen und nannte den Beamten zunächst falsche Personalien. Im Rahmen der weiteren Überprüfung ermittelten die Einsatzkräfte die wahre Identität des 40-Jährigen. Eine Überprüfung in den polizeilichen Computersystemen ergab, dass der Mindener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch auf die Besitzerin des Wagens kommt eine Anzeige zu.

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