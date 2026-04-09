PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Unfälle binnen weniger Tage: Motorradfahrer übersehen? - Polizei gibt Sicherheitstipps

Minden-Lübbecke (ots)

(TB) Die ersten Frühlingstage sind endlich da, das schöne Wetter lockt und traditionell nutzen Kradfahrer diese Zeit zum Auftakt der Zweiradsaison. Doch gerade beim Motorradfahren liegen Fahrspaß und Risiko oft nahe beieinander. So wurden in den vergangenen Tagen drei Biken das Opfer eines Verkehrsunfalls. In allen Fällen hatten die Kradfahrenden Vorrang.

Gerade zu Beginn der Motorradsaison sind wieder viele Biker unterwegs, die ihr Krad den Winter über "eingemottet" hatten und sich nun erstmalig wieder auf ihre Maschine setzen. Für sie gilt, Mensch und Maschine für die Saison gut vorzubereiten. Hierzu zählt das unter anderem, dass man sich und das Fahrvermögen gerade am Anfang der Saison nicht überschätzen sollte. Zudem sollte man stets defensiv und zurückhaltend fahren und mit möglichem Fehlverhalten von anderen Verkehrsteilnehmern rechnen.

Denn gerade jetzt müssen sich auch die anderen Verkehrsteilnehmer wieder an die Zweiräder gewöhnen. Ein hohes Unfallrisiko für Motorradfahrer liegt darin begründet, dass Kradfahrer aufgrund ihrer schmalen Silhouette erst sehr spät von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden und damit leicht übersehen werden können. Oft wird die Geschwindigkeit oder Entfernung eines sich nähernden Motorrades auch ganz einfach falsch eingeschätzt. Darüber hinaus haben Motorradfahrer natürlich nicht die Sicherheitseinrichtungen, die ein Auto bietet: Weder verfügen sie über eine Knautschzone oder eine Fahrgastzelle.

Daher bitten die hiesigen Verkehrsexperten alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie immer vorsichtig und nehmen gegenseitig Rücksicht. Ihre Polizei des Mühlenkreises wünscht Ihnen immer gute Fahrt!

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 09:59

    POL-MI: Einbruch in ehemaliges Firmengelände

    Stemwede (ots) - (FW) Unbekannte Täter sind zwischen vergangenem Donnerstag (02.04.) und Mittwoch in ein ehemaliges Firmengelände in Stemwede eingebrochen. So meldete der 78-Jährige Geschädigte aus Hüllhorst der Polizei am Donnerstagnachmittag einen Diebstahl von mehreren Gegenständen aus dem Gebäude an der Straße "Am Holtkamp". Mutmaßlich haben die Unbekannten über ein Fenster Zutritt zu der Firma erlangt und ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 11:32

    POL-MI: Flucht mit E-Scooter scheitert

    Espelkamp (ots) - (FW) Der Versuch eines 18-Jährigen, mit seinem E-Scooter in Espelkamp vor der Polizei zu flüchten, scheiterte am Dienstagnachmittag. Der Heranwachsende wurde von den Beamten gestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und mutmaßliche Betäubungsmittel sichergestellt. Demnach beabsichtigten die Ordnungshüter, den Espelkamper gegen 14:15 Uhr an der Ratzenburger Straße anzuhalten, da dieser auf einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren