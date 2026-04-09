Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Unfälle binnen weniger Tage: Motorradfahrer übersehen? - Polizei gibt Sicherheitstipps

Minden-Lübbecke (ots)

(TB) Die ersten Frühlingstage sind endlich da, das schöne Wetter lockt und traditionell nutzen Kradfahrer diese Zeit zum Auftakt der Zweiradsaison. Doch gerade beim Motorradfahren liegen Fahrspaß und Risiko oft nahe beieinander. So wurden in den vergangenen Tagen drei Biken das Opfer eines Verkehrsunfalls. In allen Fällen hatten die Kradfahrenden Vorrang.

Gerade zu Beginn der Motorradsaison sind wieder viele Biker unterwegs, die ihr Krad den Winter über "eingemottet" hatten und sich nun erstmalig wieder auf ihre Maschine setzen. Für sie gilt, Mensch und Maschine für die Saison gut vorzubereiten. Hierzu zählt das unter anderem, dass man sich und das Fahrvermögen gerade am Anfang der Saison nicht überschätzen sollte. Zudem sollte man stets defensiv und zurückhaltend fahren und mit möglichem Fehlverhalten von anderen Verkehrsteilnehmern rechnen.

Denn gerade jetzt müssen sich auch die anderen Verkehrsteilnehmer wieder an die Zweiräder gewöhnen. Ein hohes Unfallrisiko für Motorradfahrer liegt darin begründet, dass Kradfahrer aufgrund ihrer schmalen Silhouette erst sehr spät von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden und damit leicht übersehen werden können. Oft wird die Geschwindigkeit oder Entfernung eines sich nähernden Motorrades auch ganz einfach falsch eingeschätzt. Darüber hinaus haben Motorradfahrer natürlich nicht die Sicherheitseinrichtungen, die ein Auto bietet: Weder verfügen sie über eine Knautschzone oder eine Fahrgastzelle.

Daher bitten die hiesigen Verkehrsexperten alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie immer vorsichtig und nehmen gegenseitig Rücksicht. Ihre Polizei des Mühlenkreises wünscht Ihnen immer gute Fahrt!

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