Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin erleidet bei Kollision mit PKW tödliche Verletzungen

Lübbecke (ots)

Radfahrerin erleidet bei Kollision mit PKW tödliche Verletzungen

(BT) Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Blasheimer Straße in der Lübbecker Ortschaft Stockhausen. Bei einer Kollision mit einem PKW zog sich eine 60-jährige Radfahrerin tödliche Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr zum Unfallzeitpunkt ein 26-jähriger Autofahrer mit einem Hyundai die Blasheimer Straße in Richtung Hauptstraße (B65). In Höhe der Kirschenallee kam der Lübbecker aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste hierbei die Radfahrerin, die mit ihrem Pedelec den rechtsseitigen Rad- und Gehweg in die gleiche Richtung befuhr. Der PKW kam nach der Kollision einige Meter weiter in einer Buchenhecke zum Stehen.

Die Lübbeckerin erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen und verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Da sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum bei dem PKW-Fahrer ergab, wurde der 26-Jährige zwecks Entnahme einer Blutprobe dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) sowie ein Sachverständiger angefordert. Die Blasheimer Straße blieb in Höhe der Unglückstelle bis zum Ende der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gegen 19 Uhr voll gesperrt.

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