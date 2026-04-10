PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin erleidet bei Kollision mit PKW tödliche Verletzungen

Lübbecke (ots)

Radfahrerin erleidet bei Kollision mit PKW tödliche Verletzungen

(BT) Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Blasheimer Straße in der Lübbecker Ortschaft Stockhausen. Bei einer Kollision mit einem PKW zog sich eine 60-jährige Radfahrerin tödliche Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr zum Unfallzeitpunkt ein 26-jähriger Autofahrer mit einem Hyundai die Blasheimer Straße in Richtung Hauptstraße (B65). In Höhe der Kirschenallee kam der Lübbecker aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste hierbei die Radfahrerin, die mit ihrem Pedelec den rechtsseitigen Rad- und Gehweg in die gleiche Richtung befuhr. Der PKW kam nach der Kollision einige Meter weiter in einer Buchenhecke zum Stehen.

Die Lübbeckerin erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen und verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Da sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum bei dem PKW-Fahrer ergab, wurde der 26-Jährige zwecks Entnahme einer Blutprobe dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) sowie ein Sachverständiger angefordert. Die Blasheimer Straße blieb in Höhe der Unglückstelle bis zum Ende der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gegen 19 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 14:29

    POL-MI: Verkehrsbehinderungen entlang der Portastraße

    Porta Westfalica (ots) - (TB) Aufgrund zweier Veranstaltungen wird es am Samstag zur Mittagszeit auf der Portastraße zeitweilig zu Verkehrsbehinderungen kommen. Auch die Zufahrt zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal wird hiervon betroffen sein. Ebenso ist in dem Bereich mit Einschränkungen des öffentlichen Personennahverkehrs zu rechnen. Daher empfiehlt die Polizei, den Bereich weiträumig zu meiden. Betroffen ist die ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 13:27

    POL-MI: Drei Autofahrer in kurzer Zeit auffällig

    Minden (ots) - (TB) Drei Autofahrer, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss als auch ohne Führerschein unterwegs waren, wurden am Mittwochabend in Minden von Streifenwagenbesatzungen kontrolliert. Auf das Trio kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu. Gegen 23:40 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge über den Polizeinotruf 110 auf der hiesigen Leitstelle. Er schilderte den Polizisten, dass er im Bereich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren