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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer schlägt nach Unfall um sich und flüchtet

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Wegen eines Verkehrsunfalls wurden die Beamten am Sonntagnachmittag nach Rehme gerufen.

Den Erkenntnissen nach hatte ein 52 Jahre alter Volvo-Fahrer aus Bad Oeynhausen gegen 15.50 Uhr den Alten Rehmer Weg in Fahrtrichtung Mindener Straße befahren und seinen Wagen verkehrsbedingt zum Stehen gebracht. Dies nutzte der Fahrer eines sich hinter dem Volvo befindenen VW zu einem Überholmanöver. Es kam zum seitlichen Kontakt der Autos. Anschließend krachte der Volkswagen gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Opel und fuhr an der Einmündung zur Eschentorstraße schließlich in den rechtsseitig gelegenen Zaun eines Eiscafés. Anschließend entfernte sich der VW-Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle. Beim Versuch, ihn daran zu hindern, verletzte er den Volvo-Fahrer mit Schlägen offenbar leicht. Zudem soll er Beleidigungen in Richtung eines ebenfalls anwesenden weiteren Mannes ausgestoßen haben.

Durch die Beamten konnte im Nahbereich schließlich ein 33-Jähriger als der mutmaßliche VW-Fahrer ausgemacht werden. Wegen des Verdachts einer Alkoholisierung wurde dem leichtverletzten Löhner nach ambulanter Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung von einem Bereitschaftsarzt auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Sowohl der VW, als auch der Opel wurden abgeschleppt. Zudem fertigten die Polizisten eine umfängliche Strafanzeige mit deren Folgen sich der VW-Fahrer nun auseinandersetzen muss.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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