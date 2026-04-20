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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Dieseldiebstahl aus Baustellentank - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Montag, 13.04., bis heute Morgen entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere hundert Liter Diesel aus einem Baustellentank an der Hannah-Arendt-Straße in Oldenburg.

Aufgrund der entwendeten Menge ist davon auszugehen, dass die Täter ein größeres Fahrzeug für den Abtransport des Kraftstoffs genutzt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (456333)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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