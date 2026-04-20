Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Dieseldiebstahl aus Baustellentank - Zeugen gesucht
Oldenburg (ots)
In der Zeit von Montag, 13.04., bis heute Morgen entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere hundert Liter Diesel aus einem Baustellentank an der Hannah-Arendt-Straße in Oldenburg.
Aufgrund der entwendeten Menge ist davon auszugehen, dass die Täter ein größeres Fahrzeug für den Abtransport des Kraftstoffs genutzt haben.
Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (456333)
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