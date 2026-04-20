PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Pkw in Burhave +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 17. April 2026, 19:00 Uhr bis Sonntag, 19. April 2026, 10:30 Uhr, schlugen bislang unbekannte Personen die Seitenscheibe eines geparkten VW Kombis mit Steinen ein.

Der geparkte VW befand sich in der Straße zur Grundschule in Butjadingen-Burhave.

Diebesgut erlangten die Gesuchten nicht.

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731 2694-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 11:45

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in privater Sauna

    Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 19. April 2026, gegen 17:00 Uhr kam es zum Brand in einer privaten Sauna im Rückertweg in Delmenhorst. Eine Yogamatte, welche sich auf dem Saunaofen befand, geriet in Brand und verursachte ein Feuer in der Sauna des Privathauses. Die 86- und 87-jährigen bewohnenden Personen des Hauses bemerkten das Feuer und alarmierten die Feuerwehr. Mit insgesamt 33 Kameraden und Kameradinnen der ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 10:33

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg, Brand in Sporthalle in Hundsmühlen

    Delmenhorst (ots) - Am 18.04.2026 um 17:13 Uhr ist es zu einem Brand an der Sporthalle in der Diedrich-Dannemann-Straße in Hundsmühlen gekommen. Bei Abflammarbeiten von Unkraut gerät eine vor der Hauswand liegende Sportmatte in Brand. Der Brand greift auf die Hauswand über, wodurch ein geringer Gebäudeschaden entsteht. Das Feuer wird durch die freiwillige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren