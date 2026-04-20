Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Pkw in Burhave +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 17. April 2026, 19:00 Uhr bis Sonntag, 19. April 2026, 10:30 Uhr, schlugen bislang unbekannte Personen die Seitenscheibe eines geparkten VW Kombis mit Steinen ein.

Der geparkte VW befand sich in der Straße zur Grundschule in Butjadingen-Burhave.

Diebesgut erlangten die Gesuchten nicht.

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731 2694-0 zu melden.

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