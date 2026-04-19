Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg, Brand in Sporthalle in Hundsmühlen
Delmenhorst (ots)
Am 18.04.2026 um 17:13 Uhr ist es zu einem Brand an der Sporthalle in der Diedrich-Dannemann-Straße in Hundsmühlen gekommen. Bei Abflammarbeiten von Unkraut gerät eine vor der Hauswand liegende Sportmatte in Brand. Der Brand greift auf die Hauswand über, wodurch ein geringer Gebäudeschaden entsteht. Das Feuer wird durch die freiwillige Feuerwehr Achternmeer gelöscht.
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