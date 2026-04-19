Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg, 2 Diebstähle aus Pkw in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

In der Zeit vom 17. auf den 18.04.2026 wurde aus einem in der Straße Am Rapsacker in Wildeshausen abgestellten Pkw ein Rucksack mit Unterlagen und ein I-Pad entwendet. Das Diebesgut konnte letztlich im Seitenraum der Straße Bargloyer Heide wieder aufgefunden werden. Im gleichen Tatzeitraum wurde zudem ein Pkw in der Ikarusstraße geöffnet und durchsucht, jedoch nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

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