Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Großkontrolle auf der B 212 im Zuständigkeitsbereich der Polizei Brake

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Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 18. April 2026 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 00:00 Uhr wurde auf der Bundesstraße 212 eine Großkontrolle unter Leitung der Polizei Brake durchgeführt. Unter dem Motto "Bekämpfung der Alkohol- und Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr" fanden sich an zwei Kontrollstellen, in Brake und in Berne, insgesamt 28 Kontrollkräfte des PK Brake und der umliegenden Dienststellen der PD Oldenburg ein. Unterstützung erhielten sie von einer Diensthundeführerin mit ihrem Rauschgiftspürhund und Angehörigen des Zolls aus Brake. Neben den eingerichteten, stationären Kontrollen waren auch mobile Teams auf Nebenstraßen unterwegs, um ein unentdecktes Umfahren zu erschweren. Bis Mitternacht wurden so ca. 400 Fahrzeuge und deren Insassen kontrolliert. Insgesamt neun Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei sieben von ihnen wurde eine Beeinflussung durch berauschende Mittel festgestellt. Ein Fahrzeugführer stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol. Bei acht Fahrzeugführern mussten im Anschluss Blutproben entnommen werden. Sie erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Bei einem 28-jährigen Fahrzeugführer aus Lemwerder wurde neben der Beeinflussung durch berauschende Mittel zudem festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis steht. Eine weitere Fahrzeugführerin hatte ihre Sehhilfe nicht dabei, sodass auch für sie die Fahrt am Kontrollort beendet war. Bei einem 19-jährigen Fahrzeugführer aus Nordenham wurde eine geladene Schreckschusspistole griffbereit unter dem Fahrersitz festgestellt. Da hierfür keine Berechtigung (kleiner Waffenschein) vorlag wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Pistole sichergestellt. Zudem stellte der Zoll bei einem Fahrzeugführer insgesamt 10.800EUR vorläufig sicher. Ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche wurde eingeleitet. Zudem wurden 37 weitere Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen diverser kleinerer Verstöße eingeleitet. Besonderer Dank gilt den Angehörigen des Technischen Hilfswerks, Ortsverband Nordenham, die die Kontrollorte ausleuchteten und natürlich den Mitarbeitenden der Straßenmeistereien Brake und Delmenhorst, die einen Geschwindigkeitstrichter einrichteten. So konnte der Verkehr auf der Bundesstraße bei niedriger Geschwindigkeit und damit relativ gefahrlos in Augenschein genommen.

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