Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch, Brand durch Dacharbeiten in Nordenham

Delmenhorst (ots)

In der Großensieler Straße in Nordenham konnte durch das schnelle Eingreifen eines Anwohners die Ausdehnung eines Brandes verhindert werden. Der Verursacher hatte auf dem Flachdach seines Gewerbeobjektes Dachpappe verlegt und verschweißt. Aufgrund einer baulichen Trennung hatte er nicht bemerkt, dass sich die Holzfassade des angrenzenden Schuppens durch die Hitzeentwicklung entzündet hatte. Ein Anwohner wurde auf den Brand aufmerksam und hatte mit eigenen Mitteln den Brand zunächst löschen können. Dieser wurde kurze Zeit später jedoch wieder entfacht, sodass die Freiwillige Feuerwehr für die abschließenden Löscharbeiten ausgerückt ist.

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