PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch, Brand durch Dacharbeiten in Nordenham

Delmenhorst (ots)

In der Großensieler Straße in Nordenham konnte durch das schnelle Eingreifen eines Anwohners die Ausdehnung eines Brandes verhindert werden. Der Verursacher hatte auf dem Flachdach seines Gewerbeobjektes Dachpappe verlegt und verschweißt. Aufgrund einer baulichen Trennung hatte er nicht bemerkt, dass sich die Holzfassade des angrenzenden Schuppens durch die Hitzeentwicklung entzündet hatte. Ein Anwohner wurde auf den Brand aufmerksam und hatte mit eigenen Mitteln den Brand zunächst löschen können. Dieser wurde kurze Zeit später jedoch wieder entfacht, sodass die Freiwillige Feuerwehr für die abschließenden Löscharbeiten ausgerückt ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Tim Möller, Polizeihauptkommissar
-Dienstschichtleiter-
Telefon: 04221/1559-116
E-Mail: dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren