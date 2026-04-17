POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelanhänger gerät auf der Autobahn 1 in Harpstedt in Brand +++ Sperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg +++ Ergänzung

Delmenhorst (ots) - Auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in Nordenham ist am Donnerstag, 16. April 2026, gegen 16:30 Uhr, der Anbau einer Gartenlaube in Brand geraten. Zeugen wurden auf Rauch aufmerksam, der auf dem Gelände in der Bahnhofstraße aus einer Gartenlaube aufstieg, und verständigten die Feuerwehr. Die Freiwillige Wehr Nordenham rückte mit 32 ...

mehr