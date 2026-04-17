Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelanhänger gerät auf der Autobahn 1 in Harpstedt in Brand +++ Sperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg +++ Ergänzung
Delmenhorst (ots)
Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg konnte um 20:05 Uhr aufgehoben werden.
+++ Erstmeldung +++
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