Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelanhänger gerät auf der Autobahn 1 in Harpstedt in Brand +++ Sperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 17. April 2026, ab 08:30 Uhr, musste auf der Autobahn 1 in Harpstedt eine Sperrung errichtet werden, nachdem der Anhänger eines Sattelzuges in Brand geraten war.

Ein 53-jähriger Mann aus dem Kreis Osnabrück war mit einem Sattelzug auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener vernahm er einen lauten Knall und sah beim Blick in den Seitenspiegel Rauch vom Sattelanhänger aufsteigen. Nach dem Halt auf dem Seitenstreifen geriet der Anhänger trotz eigener Löschversuche in Vollbrand. Der 53-Jährige reagierte geistesgegenwärtig, löste die Verbindung zwischen Anhänger und Sattelzugmaschine und fuhr diese aus dem Gefahrenbereich.

Die alarmierten Feuerwehren aus Wildeshausen, Dötlingen und Havekost rückten mit 45 Einsatzkräften zum Brandort aus, konnten das vollständige Ausbrennen des mit 25 Tonnen Plastikgranulat beladenen Tankaufliegers aber nicht mehr verhindern. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 200.000 Euro. Der 53-Jährige wurde am Brandort von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht, blieb aber unverletzt.

Auf der Richtungsfahrbahn Hamburg musste eine Vollsperrung werden. Der Verkehr wird von der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord von der Autobahn geleitet. Aufgrund dichter Rauchentwicklung war anfangs auch eine Sperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück erforderlich, die aber nur für kurze Zeit Bestand hatte.

Wie lange die Sperrung auf der Richtungsfahrbahn Hamburg andauern wird, kann nur schwer vorausgesagt werden. Neben der Bergung des ausgebrannten Sattelanhängers muss auch ausgetretenes Granulat zusammengekehrt werden. Zudem ist aktuell noch fraglich, ob die Fahrbahn durch die Hitze und geschmolzenes Plastikgranulat beschädigt worden ist.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn rät, den betroffenen Teilbereich der Autobahn 1 weiträumig zu umfahren und bereits im Dreieck Ahlhorn auf die A29 zu wechseln. Die empfohlene Umleitung führt im weiteren Verlauf über die A28 und im Dreieck Stuhr zurück auf die Autobahn 1.

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