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POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fußgängerin durch Zusammenstoß mit Radfahrer in der Innenstadt von Nordenham leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Durch einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer ist am Donnerstag, 16. April 2026, 12:00 Uhr, eine Fußgängerin in der Innenstadt von Nordenham leicht verletzt worden.
Ein 20-jähriger Mann aus Nordenham war zur Unfallzeit verbotswidrig mit einem Fahrrad in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Lieferfahrzeug stieß er mit einer 71-jährigen Fußgängerin zusammen, die hinter dem Fahrzeug hervortrat.
Die 71-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.
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