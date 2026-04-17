Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fußgängerin durch Zusammenstoß mit Radfahrer in der Innenstadt von Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer ist am Donnerstag, 16. April 2026, 12:00 Uhr, eine Fußgängerin in der Innenstadt von Nordenham leicht verletzt worden.

Ein 20-jähriger Mann aus Nordenham war zur Unfallzeit verbotswidrig mit einem Fahrrad in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Lieferfahrzeug stieß er mit einer 71-jährigen Fußgängerin zusammen, die hinter dem Fahrzeug hervortrat.

Die 71-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

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