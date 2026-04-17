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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fußgängerin durch Zusammenstoß mit Radfahrer in der Innenstadt von Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer ist am Donnerstag, 16. April 2026, 12:00 Uhr, eine Fußgängerin in der Innenstadt von Nordenham leicht verletzt worden.

Ein 20-jähriger Mann aus Nordenham war zur Unfallzeit verbotswidrig mit einem Fahrrad in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Lieferfahrzeug stieß er mit einer 71-jährigen Fußgängerin zusammen, die hinter dem Fahrzeug hervortrat.

Die 71-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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