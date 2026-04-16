Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Warnung vor Betrug mit der Sperr-Notruf-Nummer

Delmenhorst (ots)

Die Notrufnummer 116 116 kann gewählt werden, um Kredit-, Debit-, oder Girokarten sperren zu lassen. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch sind nun die ersten Fälle bekannt geworden, in denen Kriminelle die Nummer für betrügerische Anrufe genutzt haben. Die Polizei warnt und fasst zusammen, dass vom (Sperr-)Notruf keine Anrufe ausgehen. Erscheint die 116116 im Display der angerufenen Person, handelt es sich um Betrugsversuche.

Im aktuellen Fall erhielt ein Mann aus der südlichen Wesermarsch einen Anruf von der Sperr-Hotline, in dem ihm glaubhaft versichert wurde, dass auf seinen Bankkonten auffällige Transaktionen festgestellt worden seien. Er gewährte den Anrufern Fernzugriff auf seinen Laptop und ermöglichte den Betrügern so Zugang zu seinen Konten. Dadurch war es ihnen möglich, mehrere tausend Euro zu transferieren.

Das Vorgehen wird als Call ID Spoofing bezeichnet und beschreibt eine Methode, bei der die angezeigte Telefonnummer bei der angerufenen Person manipuliert wird, um über die wahre Identität des Anrufers zu täuschen. Sehr häufig sind Fälle, in denen die polizeiliche Notrufnummer 110 im Display erscheint und angebliche Polizeibeamte versuchen, an das Ersparte der angerufenen Person zu gelangen. Egal welche Nummer angezeigt wird, eines haben die Anrufer gemeinsam: Betrügerische Absichten. Die Hinweise der Polizei:

- Seien Sie zurückhaltend im Umgang mit ihren persönlichen Daten - Wird am Telefon, per Email oder Kurznachricht nach PIN oder TAN gefragt, handelt es sich sicher um Betrug - Bleiben Sie bei unerwarteten Anrufen ruhig - Setzen Sie Vertrauenspersonen in Kenntnis - Lassen Sie im Zweifel Konto und Karte sperren, setzen Sie Ihre Bank in Kenntnis und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei - Übergeben oder überweisen Sie auf gar keinen Fall Geld oder gewähren fremden Personen Zugang zu Ihren Konten - Lassen Sie Ihren Eintrag im Telefonbuch löschen

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