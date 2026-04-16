Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden durch Diebstähle aus Firmentransportern

Delmenhorst (ots)

Hoher Schaden ist in Delmenhorst durch Diebstähle aus Firmentransportern entstanden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 14. April 2026, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 15. April 2026, 08:30 Uhr, wurden insgesamt vier Transporter aufgebrochen, die in der Düsternortstraße, der Elbinger Straße und Am grünen Kamp abgestellt waren. In allen Fällen wurden die Schiebetüren mit massiver Gewalt und wahrscheinlich schwerem Gerät aufgespreizt, um anschließend Werkzeuge aus dem Laderaum entwenden zu können. Die entstandenen Schäden wurden auf mindestens 15.000 Euro beziffert.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

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