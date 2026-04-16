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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierte Autofahrerin in Ahlhorn kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Eine stark alkoholisierte Autofahrerin wurde am Mittwoch, 15. April 2026, gegen 19:20 Uhr, in Ahlhorn kontrolliert.

Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem ihm im Ortskern von Ahlhorn eine Frau aufgefallen war, die mit einem VW zwischen der Zeppelinstraße und der Waldstraße mit überhöhter Geschwindigkeit im Kreis fahren würde. Die Frau wurde kurze Zeit später in der Nähe der Polizeistation von der Besatzung eines Streifenwagens kontrolliert. Aus dem Innenraum ihres Fahrzeugs drang intensiver Alkoholgeruch. Die 42-Jährige aus dem Kreis Rotenburg (Wümme) war zunächst nicht mit der Durchführung eines Atemalkoholtests einverstanden, willigte etwas später aber doch ein. Der Test ergab eine Alkoholkonzentration von 2,03 Promille.

Gegen die 42-Jährige ist ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Die Beschlagnahme ihres Führerscheins wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg richterlich angeordnet. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellten die eingesetzten Beamten zudem die Fahrzeugschlüssel vom VW sicher. Die Fahrt musste die Frau als Fahrgast in einem Taxi fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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