Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt +++ Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 16. April 2026, gegen 00:05 Uhr, ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt ums Leben gekommen. Die Autobahnpolizei sucht Zeugen.

Der 35-jährige Mann aus Bremen war zunächst mit einem VW auf der Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs. In einer eingerichteten Baustelle zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener, in der der Verkehr über den Haupt- und Seitenstreifen geführt wurde, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen zum Stillstand. Sein VW stand dabei unmittelbar neben dem baustellenbedingt zu befahrenen Seitenstreifen. Vermutlich beim Aussteigen wurde er von einem folgenden und bislang unbekannten Lkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Durch diesen und weitere Zusammenstöße mit weiteren Lkw eines 51-Jährigen aus Tschechien und eines 47-Jährigen aus Wolfenbüttel erlitt der 35-Jährige schwerste Verletzungen. Rettungsversuche von Ersthelfern und anschließend den eingesetzten Rettungskräften blieben erfolglos, so dass ein Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Die beteiligten Lkw-Fahrer und die Ersthelfer mussten von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.

Nach dem Unfall musste auf der Richtungsfahrbahn Hamburg eine Vollsperrung eingerichtet werden. Zu diesem Zweck wurde der Verkehr von der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen bereits an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord von der Autobahn geleitet. Der Verkehr, der sich hinter der Unfallstelle gestaut hatte, wurde ab 02:00 Uhr unter Begleitung der Polizei zur Anschlussstelle Wildeshausen-Nord zurückgeführt. Um die maßstabsgerechte Vermessung des Unfallortes zu ermöglichen, rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen und Prinzhöfte zum Ausleuchten des Unfallortes aus. Diese Maßnahme und auch die Bergung des Pkws des Verstorbenen sind bereits abgeschlossen. Die Sperrung hat aufgrund von letzten Reinigungsarbeiten aber noch Bestand (07:40 Uhr).

Wer Angaben zum bislang unbekannten Lkw/Sattelzug geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-115 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

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