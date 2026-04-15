PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall beim Überholen auf der Strecke zwischen Butjadingen und Tossens

Delmenhorst (ots)

Am Dienstagabend, 14. April 2026, zwischen 19:30 und 19:40 Uhr, kam es auf der Landesstraße 859 auf Höhe von Butjadingen in Fahrtrichtung Tossens zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei überholenden Pkw.

Eine 19-Jährige Renault-Fahrerin aus Stadland übersah beim Ausscheren zum Überholen einen bereits im Überholvorgang befindlichen SUV, in welcher Folge es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Der SUV setzte nach dem Unfall die Fahrt fort und entfernte sich damit unerlaubt vom Unfallort.

Die 19-jährige Unfallverursacherin meldete den Unfall der Polizei Nordenham, welche die Ermittlungen zum Unfall aufnahmen.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei Nordenham sucht den zweiten Unfallbeteiligten. Wenn Sie selbst der SUV-Fahrer oder die Fahrerin sind oder Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731 26940 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 15:15

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Trunkenheitsfahrt in Wildeshausen

    Delmenhorst (ots) - Beamte der Polizei Wildeshausen kontrollierten am Dienstag, 14. April 2026, gegen 10:30 Uhr, einen Mercedes im Reepmoorsweg in Wildeshausen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 45-jährige Pkw-Fahrerin alkoholisiert fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille. In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei der Frau. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 14:58

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrradfahrerin stößt mit Pkw zusammen und wird leicht verletzt

    Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 14. April 2026, gegen 07:55 Uhr, kam es in Hude auf der Straße Hohelucht zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw-Fahrerin. Die 55-jährige Chevrolet-Fahrerin aus Hude übersah beim Wenden in der Straße Hohelucht die sich annähernde 24-jährige Fahrrad-Fahrerin aus Hude. Es kam in der Folge zur Kollision ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren