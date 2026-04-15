Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall beim Überholen auf der Strecke zwischen Butjadingen und Tossens

Delmenhorst (ots)

Am Dienstagabend, 14. April 2026, zwischen 19:30 und 19:40 Uhr, kam es auf der Landesstraße 859 auf Höhe von Butjadingen in Fahrtrichtung Tossens zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei überholenden Pkw.

Eine 19-Jährige Renault-Fahrerin aus Stadland übersah beim Ausscheren zum Überholen einen bereits im Überholvorgang befindlichen SUV, in welcher Folge es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Der SUV setzte nach dem Unfall die Fahrt fort und entfernte sich damit unerlaubt vom Unfallort.

Die 19-jährige Unfallverursacherin meldete den Unfall der Polizei Nordenham, welche die Ermittlungen zum Unfall aufnahmen.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei Nordenham sucht den zweiten Unfallbeteiligten. Wenn Sie selbst der SUV-Fahrer oder die Fahrerin sind oder Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731 26940 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell