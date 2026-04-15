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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Neue Polizeidienststelle in Hatten-Sandkrug

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 15. April 2026, wurde die neue Polizeistation Hatten-Sandkrug offiziell eingeweiht. Ab sofort befindet sich die Dienststelle in der Bahnhofstraße 39 in Sandkrug.

Die Polizeistation ist organisatorisch dem Polizeikommissariat Wildeshausen zugeordnet. Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch, Carsten Hoffmeyer, und Leiter des Polizeikommissariats Wildeshausen, Nils Wiebusch, zeigten sich erfreut über den Neubau und nahmen im Rahmen der offiziellen Veranstaltung die symbolische Schlüsselübergabe vor.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Einzug in ein neues, modernes Dienstgebäude die polizeiliche Präsenz im Ortskern verbessern und damit auch die Sicherheitsstruktur vor Ort verbessern.", so Carsten Hoffmeyer, Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch.

Der Neubau war bereits Mitte März bezogen worden, sodass der Dienstbetrieb schon vor der offiziellen Einweihung aufgenommen werden konnte.

"Eine gute Erreichbarkeit und Sichtbarkeit der Polizei sind unabdingbare Voraussetzungen für Vertrauen und Bürgernähe. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit der neuen Polizeistation nicht nur moderne Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeitenden geschaffen haben, sondern auch die Bürgernähe vor Ort stärken.", so Nils Wiebusch Leiter des Polizeikommissariats Wildeshausen.

Während der üblichen Geschäftszeiten ist die Polizeistation mit einer Polizeibeamtin und einem Polizeibeamten besetzt. Bei einsatzbedingter Abwesenheit oder außerhalb dieser Zeiten stehen die Polizeistation in Wardenburg sowie das rund um die Uhr besetzte Polizeikommissariat Wildeshausen zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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