POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach den zwei Mädchen im Alter von 9 und 10 Jahren
Rostock (ots)
Die seit dem heutigen 13. April 2026, gegen 07:50 Uhr, vermissten zwei Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren aus Rostock sind wohlbehalten wieder zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
Nils Tiede
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