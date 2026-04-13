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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach den zwei Mädchen im Alter von 9 und 10 Jahren

Rostock (ots)

Die seit dem heutigen 13. April 2026, gegen 07:50 Uhr, vermissten zwei Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren aus Rostock sind wohlbehalten wieder zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Nils Tiede

Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
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Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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