POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach den zwei Mädchen im Alter von 9 und 10 Jahren

Rostock (ots) - Am Sonntag, den 12. April 2026, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße 6 in der Rostocker Stadtmitte gegen 19:20 Uhr zu einem Brand im Hausflur. Nach ersten Erkenntnissen wurde im Flurbereich des Dachgeschosses eine Tüte mit Kleidung auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Derzeit muss von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. In der Folge griff das Feuer ...

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