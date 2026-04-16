Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: ERGÄNZUNG zu Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt +++ Sperrung aufgehoben

Delmenhorst (ots)

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt ist die Richtungsfahrbahn Hamburg seit 08:20 Uhr wieder befahrbar.

+++ Erstmeldung +++

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6256291

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