Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: KORREKTUR zu 7 Personen durch Verkehrsunfall in Wardenburg-Achternholt verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Achternholt sind am Mittwoch, 15. April 2026, gegen 12:40 Uhr, sieben Personen leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit war eine 40-jährige Frau aus Wardenburg zusammen mit ihren drei Töchtern im Alter von zehn Monaten, sechs Jahren und 16 Jahren mit einem Mercedes auf der Böseler Straße in Richtung Tungeln unterwegs. Als sie nach links in den Wildrosenweg einbog, kam es zur Kollision mit dem Kleinwagen einer 27-Jährigen aus Wardenburg, die den Mercedes zu diesem Zeitpunkt überholen wollte. Im Kleinwagen befanden sich die Söhne der Fahrerin im Alter von einem und vier Jahren.

Alle sieben Personen erlitten durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen und wurden für weiteren Behandlungen mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von rund 16.000 Euro. Nach dem Unfall musste die Böseler Straße noch gereinigt werden, weshalb die Unfallstelle bis 14:30 Uhr nicht passiert werden konnte.

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