Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fund von Cannabis und Dopingmitteln bei Verkehrskontrolle

Delmenhorst (ots)

Weil er ohne angebrachte Kennzeichen mit einem Motorrad durch die Arthur-Fitger-Straße gefahren ist, wurde am Mittwoch, 15. April 2026, 19:40 Uhr, ein junger Delmenhorster von der Polizei kontrolliert.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Motorrad trotz fehlenden Kennzeichens ordnungsgemäß zugelassen war. Allerdings machte der 21-jährige Fahrer einen berauschten Eindruck. Ein durchgeführter Test zeigte dann auch eine mögliche Beeinflussung durch THC an. Der junge Delmenhorster musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle begleiten und wurde vorher durchsucht. Dabei wurden 56 Gramm Cannabisprodukte und Tabletten gefunden, bei denen es sich sehr wahrscheinlich um Anabolika handelte.

Gegen den 21-Jährigen wird wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz und wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt. Alle Substanzen wurden beschlagnahmt.

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