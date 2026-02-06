PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Lkw gestohlen und wiedergefunden- Diesel entwendet, hoher Sachschaden auf Baustelle

POL-HRO: Lkw gestohlen und wiedergefunden- Diesel entwendet, hoher Sachschaden auf Baustelle
  • Bild-Infos
  • Download

Groß Görnow/Sternberg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter von einer Baustelle an einer Eisenbahnbrücke zwischen Klein Görnow und Groß Görnow einen Lkw der Marke MAN entwendet. Zudem stahlen die Unbekannten Dieselkraftstoff und richteten erheblichen Sachschaden an mehreren Baustellenfahrzeugen an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 125.000 Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter zwischen 18:00 Uhr am Mittwochabend und 07:45 Uhr am Donnerstagmorgen die Baustelle aufgesucht haben. Dabei entwendeten sie einen Lkw der Marke MAN und beschädigten einen weiteren Lkw erheblich. Anschließend sollen sie Werkzeuge aus Ablageflächen eines Anhängers mit einem Erdbohrgerät gestohlen und den Anhänger sowie ein weiteres Arbeitsgerät mit Spezialtechnik zur Auswertung von Erdbohrungen beschädigt haben. Aus allen Fahrzeugen entwendeten die Täter insgesamt etwa 370 Liter Dieselkraftstoff.

Der entwendete Lkw konnte mittels GPS-Ortung wenige Kilometer entfernt auf einer Ackerfläche an der K5 an einem Bachlauf aufgefunden werden. Anhand der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass die Täter sich offenbar festgefahren hatten. Die Kriminalpolizei sicherte umfangreich Spuren und ermittelt nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls sowie der Sachbeschädigung.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung der Baustelle zwischen Klein Görnow und Groß Görnow gesehen haben, sich bei der Polizei in Sternberg (03847 4327-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 01:12

    POL-HRO: Polizei sucht 45-jährigen Mann in Hagenow

    Hagenow (ots) - Seit dem 05.02.2026 10:00 Uhr wird in Hagenow ein 45-jähriger Mann vermisst. Weitere Informationen zum Vermissten sind auf der Homepage der Landespolizei M-V unter folgendem Link: https://t1p.de/rmwjn eingestellt. Hinweise zum Vermissten nehmen das Polizeirevier Hagenow unter der TelNr.: 03883-6310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 23:11

    POL-HRO: LKW mit 34 Tonnen überladen auf der BAB 20 bei Wismar festgestellt

    Wismar (ots) - Mitarbeiter des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf kontrollierten am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr einen niederländischen LKW mit Anhänger in Höhe des Autobahnkreuzes Wismar. Hier ergab sich zunächst der Verdacht einer Geschwindigkeitsüberschreitung. Bei der weiteren Kontrolle des Fahrzeuggespanns sowie der Ladung (Metallschrott) ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 14:44

    POL-HRO: Nach Körperverletzung: Polizei sucht Zeugen

    Schwerin (ots) - In der Nacht zum 1. Februar soll es vor einer Bar in der Schweriner Mecklenburgstraße zu einer Körperverletzung gekommen sein, siehe Pressemitteilung https://t1p.de/u3kec. Im Verlauf der Ermittlungen, unter anderem nach Sichtung von Videoaufzeichnungen, wurde bekannt, dass es weitere Tatzeugen gegeben hat, als der Polizei bisher namentlich bekannt. Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren