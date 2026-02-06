Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Lkw gestohlen und wiedergefunden- Diesel entwendet, hoher Sachschaden auf Baustelle

Groß Görnow/Sternberg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter von einer Baustelle an einer Eisenbahnbrücke zwischen Klein Görnow und Groß Görnow einen Lkw der Marke MAN entwendet. Zudem stahlen die Unbekannten Dieselkraftstoff und richteten erheblichen Sachschaden an mehreren Baustellenfahrzeugen an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 125.000 Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter zwischen 18:00 Uhr am Mittwochabend und 07:45 Uhr am Donnerstagmorgen die Baustelle aufgesucht haben. Dabei entwendeten sie einen Lkw der Marke MAN und beschädigten einen weiteren Lkw erheblich. Anschließend sollen sie Werkzeuge aus Ablageflächen eines Anhängers mit einem Erdbohrgerät gestohlen und den Anhänger sowie ein weiteres Arbeitsgerät mit Spezialtechnik zur Auswertung von Erdbohrungen beschädigt haben. Aus allen Fahrzeugen entwendeten die Täter insgesamt etwa 370 Liter Dieselkraftstoff.

Der entwendete Lkw konnte mittels GPS-Ortung wenige Kilometer entfernt auf einer Ackerfläche an der K5 an einem Bachlauf aufgefunden werden. Anhand der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass die Täter sich offenbar festgefahren hatten. Die Kriminalpolizei sicherte umfangreich Spuren und ermittelt nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls sowie der Sachbeschädigung.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung der Baustelle zwischen Klein Görnow und Groß Görnow gesehen haben, sich bei der Polizei in Sternberg (03847 4327-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell