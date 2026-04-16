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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Einbruch in das Gebäude eines Pflegedienstes in Nordenham gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in das Gebäude eines Pflegedienstes in Nordenham sucht die Polizei nach Zeugen.

Bislang unbekannte Personen haben in der Zeit von Mittwoch, 15. April 2026, 19:30 Uhr, bis Donnerstag, 16. April 2026, 05:30 Uhr, eine Tür des Gebäudes in der Bahnhofstraße aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. In einem Büro hebelten sie einen Schrank auf und entwendeten eine bisher unbekannte Summe Bargeld.

Wer verdächtige Personen im Nahbereich des Tatortes zwischen Marktstraße und Lutherstraße gesehen hat, wird gebeten, unter 04731/2694-0 Kontakt mit der Polizei Nordenham aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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