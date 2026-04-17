Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine Person bei Auffahrunfall in Hude leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Gemeinde Hude hat am Donnerstag, 16. April 2026, gegen 05:45 Uhr, eine Person leichte Verletzungen erlitten.

Zur Unfallzeit war ein 60-jähriger Oldenburger mit einem Kleinwagen auf der Bremer Straße in Richtung Delmenhorst unterwegs. In etwa in Höhe des Schmidtswegs übersah er einen verkehrsbedingt zum Stehen gekommenen 71-Jährigen aus Friesoythe und kollidierte mit dessen Alfa Romeo.

Nach dem Unfall waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Der Oldenburger zog sich durch den Unfall Verletzungen am Oberkörper zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Bremer Straße war im Bereich der Unfallstelle bis 07:00 Uhr halbseitig gesperrt.

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