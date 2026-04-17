Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Berne leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Berne ist am Donnerstag, 16. April 2026, gegen 15:30 Uhr, der Fahrer eines Pedelecs leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 55-jähriger Mann aus dem Kreis Friesland mit einem Opel die Industriestraße in Richtung B212. An der Einmündung zur Motzener Straße wollte er nach rechts auf die B212 in Richtung Brake einfahren und musste zunächst halten. Beim Anfahren übersah er dann den 56-jährigen Radfahrer aus Ganderkesee, der den Radweg mit seinem Pedelec in Richtung Bookholzberg befuhr.

Der 56-Jährige kam nach dem Zusammenstoß zu Fall und erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt wurden. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

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