Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in Nordenham ist am Donnerstag, 16. April 2026, gegen 16:30 Uhr, der Anbau einer Gartenlaube in Brand geraten.

Zeugen wurden auf Rauch aufmerksam, der auf dem Gelände in der Bahnhofstraße aus einer Gartenlaube aufstieg, und verständigten die Feuerwehr. Die Freiwillige Wehr Nordenham rückte mit 32 Einsatzkräften zum Kleingartenverein aus und hatte den Brand schnell gelöscht. Lediglich der Anbau der Laube und darin gelagertes Werkzeug wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen, so dass von einem Schaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro ausgegangen wird.

Um die Brandursache ermitteln und Veränderungen am Brandort verhindern zu können, ist gegenüber den Eigentümern der Parzelle eine Beschlagnahme der Gartenlaube ausgesprochen worden.

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