Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch

Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden in Berne

Delmenhorst (ots)

Am 17.04.2026, um 23:06 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden auf der B 212 in Bereich Berne an dem Kreisverkehr zur Weserstraße. Nah den vorgefundenen Unfallspuren und Angaben der Beteiligten kann folgender Unfallhergang rekonstruiert werden: Ein 62-jähriger Berner PKW-Führer befuhr die B 212 in nördliche Richtung und fuhr ordnungsgemäß in den Kreisverkehr an der Weserstraße ein und wollte den Kreisverkehr dann weiter in Richtung Norden verlassen. Ihm kam ein 27-jähriger Bremer PKW-Führer mit einer 27-jährigen Beifahrerin entgegen. Vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit wurde der PKW des Bremers auf die Gegenfahrspur getragen und kollidierte mit dem Fahrzeug des Berners. Dieses wurde durch den Anstoß in den dortigen Graben geschleudert. Der Berner und die 27-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurden hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen und an den Verkehrsschildern entstanden Sachschäden in Höhe von 35800 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher wurde neben dem Verfahren wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung noch ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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