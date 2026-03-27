Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verunglückter Pferdetransport; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Feuerwehreinsatz nach verunglücktem Pferdetransport

Ein tragisches Ende hat ein Pferdetransport am Freitagvormittag auf der B27 genommen. Ein 65-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem Skoda Yeti mit Pferdeanhänger auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Aufschleifung der B464 bemerkte er im Rückspiegel, wie plötzlich die vordere Türe des Anhängers aufgestoßen wurde und das transportierte Pferd während der Fahrt panisch nach außen drängte. Er hielt sofort auf dem Seitenstreifen an. Wie sich herausstellte hatte sich das Tier im Anhänger unter dem Gestänge im Transporter durchgearbeitet und versuchte, durch die vordere Türe nach außen zu gelangen. Dabei verklemmte sich das Pferd und konnte auch durch die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, zunächst nicht befreit werden. Einer zwischenzeitlich alarmierten Tierärztin gelang es, das Tier soweit ruhig zu stellen, dass es von der Feuerwehr aus dem Anhänger gebracht werden konnte. Allerdings hatte sich das Pferd in seiner Panik so schwer verletzt, dass es von der Veterinärin vor Ort erlöst werden musste. Für die Dauer des Einsatzes und der Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße bis etwa 13.30 Uhr teilweise voll gesperrt werden. (cw)

Pfullingen (RT): Über Parkplatzbegrenzung gefahren

Über 10.000 Euro Sachschaden und ein abgeschlepptes Auto sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Daimlerstraße. Dort wollte gegen 12.40 Uhr der Lenker eines Mercedes vorwärts in einem Stellplatz parken, als er wohl versehentlich das Gaspedal betätigte. Der Mercedes überführ daraufhin die Betonrandsteine auf den unterhalb verlaufenden Gehweg und touchierte einen auf der Daimlerstraße stehenden Pkw. Mit den Hinterrädern noch auf dem erhöhten Parkplatz stehend stoppte der Wagen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Mercedes war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell