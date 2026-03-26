Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Jugendliche in Reutlingen sexuell belästigt

Reutlingen (ots)

Zeugen zu sexuellen Belästigungen gesucht

Der Polizeiposten Reutlingen-West sucht Zeugen zu drei Fällen der sexuellen Belästigung, die sich am Montag im Bereich der Rommelsbacher Straße ereignet haben. Zwischen 15.40 Uhr und 15.50 Uhr war eine Jugendliche auf dem Fußweg zwischen der Rommelsbacher Straße und der Sonnenstraße unterwegs, als sie ein junger Mann von hinten ergriff, unsittlich berührte und umstieß. Danach flüchtete der Täter. Nur wenige Minuten später, gegen 16 Uhr, wurden an der Bushaltestelle Schieferstraße sowie auf dem Fußweg zwischen der Rommelsbacher Straße und der Sickenhäuser Straße zwei Jugendliche kurz hintereinander von einem Unbekannten unvermittelt geküsst. Auch hier flüchtete der Täter, bei dem es sich um ein und dieselbe Person handeln dürfte. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 20 Jahre alt, ungefähr 160 bis 175 Zentimeter groß, normale, schlanke Statur, kurze blonde Haare. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07121/9394-0 zu melden. (mr)

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