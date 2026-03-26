Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Vermisstensuche; Betrugsdelikt

Reutlingen (ots)

Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen im Scheibengipfeltunnel

Ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und nach derzeitigem Stand einer leichtverletzten Person hat sich am Mittwochnachmittag im Scheibengipfeltunnel ereignet. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 42-Jährige mit ihrem VW auf der B 312 in den Tunnel in Fahrtrichtung Pfullingen ein. Aufgrund unbekannter Ursache fuhr sie auf die vorausfahrende Peugeot-Lenkerin, die ihrerseits aufgrund eines Rückstaus ihre Geschwindigkeit verringert hatte, auf. Im Anschluss kam es in selber Fahrtrichtung zur Kettenreaktion, indem der Peugeot der 24-Jährigen auf den vorausfahrenden Citroen eines 44-Jährigen stieß und dieser wiederum gegen den Mercedes einer 20-Jährigen prallte. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Der Rettungsdienst brachte die leichtverletzte VW-Lenkerin in ein Krankenhaus. Der Tunnel war zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme und des Abschleppens von zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen bis kurz nach 18 Uhr voll gesperrt. (tr)

Römerstein (RT): Auf die Gegenfahrspur geraten?

Auf etwa 75.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der B28 zwischen Zainingen und Feldstetten entstanden ist. Ein 18-Jähriger war gegen 19.30 Uhr in einem BMW X6 auf der Bundesstraße in Richtung Feldstetten unterwegs. Kurz nach Zainingen kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem entgegenkommenden Volvo V 60 eines 61-Jährigen. Beide Fahrer gaben jeweils an, der entgegenkommende wäre auf der Gegenfahrspur gefahren. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Verkehrsunfallspezialisten der Verkehrspolizei zur Unfallursache dauern an. (hg)

Korrektur zur Pressemeldung vom 25.03.2026 / 16.45 Uhr: Esslingen (ES): Radfahrer nach Unfall schwerverletzt

Bei den Straßennamen hat sich ein Fehler eingeschlichen. Wir bitten das Versehen zu entschuldigen und nachstehende, korrigierte Pressemeldung zu verwenden:

Esslingen (ES): Radfahrer nach Unfall schwerverletzt

Ein Fehler beim Abbiegen hat am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Gegen 11.40 Uhr befuhr ein 58 Jahre alter Audi A5 Fahrer die Ebershaldenstraße und wollte anschließend nach links in die Landolinsgasse abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen vorrangberechtigten Radfahrer, der die Augustinerstraße in Richtung Mülbergstraße befuhr. Infolge der Kollision stürzte der 56-jährige Mann und erlitt ersten Erkenntnissen nach schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren Untersuchung durch einen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. (nf)

Nürtingen (ES): Unachtsam ausgestiegen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Neuffener Straße erlitten. Gegen 14.15 Uhr wollte der 16-jährige Beifahrer eines verkehrsbedingt haltenden BMW aus dem Wagen aussteigen und öffnete die Fahrzeugtür. Hierbei wurde ein vorbeifahrender, 53 Jahre alter Radfahrer touchiert und stürzte. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um den Verletzten. (mr)

Balingen (ZAK): Vermisstensuche

Mit zahlreichen Einsatzkräften hat die Polizei seit Mittwochabend nach einer 74-jährigen Frau aus Balingen gesucht. Die Dame hatte am Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr, das Haus mit unbekanntem Ziel verlassen. Als sie nach längerer Zeit nicht an ihre Wohnanschrift zurückkehrte und erste Suchmaßnahmen der Familie erfolglos verliefen, wurde die Polizei verständigt. Diese leitete sofort umfangreiche Suchmaßnahmen ein, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Stadtgebiet von Balingen und der Umgebung eingesetzt wurde. Die Frau konnte in der Folge von einer Passantin am frühen Donnerstagmorgen in einem Industriegebiet in Bisingen unterkühlt angetroffen und den Einsatzkräften übergeben werden. Im Anschluss kam sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. (ar)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Fahrzeug in den Bäumen gelandet

Im wahrsten Sinne des Wortes "in den Bäumen" ist ein Fahrzeug am Mittwoch in Ebingen gelandet. Ein aufmerksamer Spaziergänger entdeckte am Abend einen Pkw, der im Hang zwischen der Friedrich-Maag-Straße und der Truchtelfinger Straße in den Bäumen hing. Daraufhin ging er kurz vor 20.30 Uhr zur Polizei und meldete den Unfall. Beim Eintreffen der Beamten am Unglücksort befand sich niemand mehr in dem Skoda Roomster. Da das Gelände sehr abschüssig ist und die Gefahr bestand, dass der Wagen unkontrolliert den Hang hinunterstürzt, wurde die Feuerwehr an den Unfallort angefordert. Diese konnte in einer aufwändigen Bergung das Auto sichern und mittels einer Winde auf einen Feldweg ziehen. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zum Fahrer und zur Ursache, warum das Fahrzeug von dem Feldweg abkam, aufgenommen. (ms)

Albstadt (ZAK): Mittels Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

Um einen vierstelligen Geldbetrag ist ein Mann aus Tailfingen am Mittwoch betrogen worden. Der Senior hatte eine WhatsApp-Nachricht einer unbekannten Nummer erhalten, in der sich der Absender als dessen Sohn ausgab und das Abspeichern dieser angeblich neuen Erreichbarkeit forderte. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte darum gebeten, eine Überweisung eines vierstelligen Betrags zu tätigen. Im Glauben, es handele sich tatsächlich um seinen Sohn, kam der Senior dem nach. Später flog der Betrug auf. Die Polizei rät:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie immer bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Telefonnummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp oder andere Messengerdienste sollten Sie immer misstrauisch machen und überprüfen.

- Ist diese Forderung zudem noch mit der Bitte um eine Echtzeitüberweisung verbunden, werden Sie betrogen. Das Geld ist in der Regel unwiederbringlich verloren!

- Stellt sich heraus, dass Sie betrogen wurden, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/ (mr)

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