Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Rauch in Mehrfamilienhaus, Raubdelikt, Einbruch

Reutlingen (ots)

Unfall zwischen Jogger und Radfahrer

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Jogger und einem jugendlichen Radfahrer ist es am Dienstagmittag in der Reutlinger Lerchenstraße gekommen. Ein 46-Jähriger lief gegen 12.30 Uhr auf dem Gehweg von der Konrad-Adenauer-Straße herkommend in Richtung Moltkestraße. Dem Jogger kam ein 14-Jähriger mit seinem Rennrad bergabwärts und verbotswidrig auf dem Trottoir entgegen. Beim Erblicken des Läufers wollte der Jugendliche abbremsen, aufgrund seiner Geschwindigkeit reichte es nicht und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei zogen sich die beiden Beteiligten leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. (ms)

Reutlingen (RT): Einbruch in Restaurant

Ein Restaurant in der Lindenstraße ist von einem Einbrecher heimgesucht worden. Wie am Dienstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, entdeckt wurde, hatte sich der Täter durch das Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zum Inneren verschafft und mehrere Schränke durchwühlt. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Kriminelle mehrere Flaschen alkoholischer Getränke. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Plochingen (ES): Geld gefordert

Ein 61-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen, gegen 5.20 Uhr, am Bahnhof in Plochingen Opfer einer Raubstraftat geworden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann auf der öffentlichen Toilette, als ihn die bislang unbekannten Täter gestoßen und Bargeld sowie sein Mobiltelefon entwendet haben sollen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei ungefähr 30-jährigen Tatverdächtigen verlief negativ. Das Polizeirevier Esslingen hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Rottenburg (TÜ): In Gegenverkehr geraten

Ein Unfallverursacher musste am Dienstagnachmittag seinen Führerschein abgeben. Der 40-Jährige war kurz nach 15.30 Uhr mit einem 3er BMW auf der L 370 von Rottenburg herkommend in Richtung Kiebingen unterwegs. Im Kurvenbereich kam er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung auf die Gegenfahrbahn, so dass ein Pkw-Lenker ausweichen musste. Anschließend lenkte der BMW-Fahrer gegen, kam ins Schleudern und krachte in den ebenfalls entgegenkommenden BMW X3 eines 76 Jahre alten Mannes. Das Fahrzeug des Unfallverursachers drehte sich nach der Kollision erneut und kam letztendlich im Grünstreifen zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 40-Jährige zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein aushändigen. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 18.000 Euro geschätzt. (ms)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer gestorben

Ein 66 Jahre alter Mann fiel am Dienstagnachmittag von seinem Pedelec und hat in der Folge sein Leben verloren. Gemäß den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen befuhr der Zweiradfahrer gegen 17.20 Uhr die Schadenweilerstraße, als er mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache von seinem E-Bike stürzte und auf dem Bürgersteig aufkam. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 66-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Tübingen übernahm die polizeilichen Maßnahmen vor Ort. (ar)

Ammerbuch (TÜ): Pkw contra Rennrad

Ein 68-jähriger Radfahrer hat sich am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Schwedenstraße leicht verletzt. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 16.40 Uhr auf Höhe der Einmündung zur Stiegelstraße an zwei Radfahrern vorbei und kollidierte anschließend beim Abbiegen auf einen Parkplatz mit dem 68-Jährigen. Daraufhin stürzte dieser mit seinem Rennrad zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung begab er sich selbstständig in eine Klinik. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Ein Schaden am Pkw konnte nicht festgestellt werden. (ar)

Balingen (ZAK): Rauch in Mehrfamilienhaus

Eine starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus hat am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, die Rettungs- und Einsatzkräfte in der Goldersbergstraße auf den Plan gerufen. Zuvor hatte eine Bewohnerin Unrat auf der eingeschalteten Herdplatte stehen lassen, wodurch der Rauch entstanden war. Die Feuerwehr konnte noch rechtzeitig einen Brandausbruch verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (nf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell