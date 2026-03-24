Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Transporter überschlagen; Einbrüche in Gartenhäuser; Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Bei Überschlag verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Transporter auf der B 28 sind Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag gerufen worden. Gegen 16 Uhr war ein 25 Jahre alter Mann mit dem VW mit Anhänger in Richtung Reutlingen unterwegs, als der Anhänger im Bereich der Ausfahrt Sondelfingen ins Schlingern geriet. Dadurch fing auch das Zugfahrzeug an zu schleudern, ehe es sich im Grünstreifen neben der Fahrbahn überschlug und auch mit einem Baum kollidierte. Der Baum musste später von der Feuerwehr gefällt werden. Zur Untersuchung und Versorgung seiner wohl leichten Verletzungen wurde der 25-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Gespann musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte schätzungsweise 15.000 Euro betragen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 28 zeitweise auf eine Spur verengt werden. (mr)

Reutlingen (RT): In Gartenhäuser eingebrochen und Werkzeug gestohlen

Ein Unbekannter ist in der Zeit von Montagabend, 19 Uhr, bis Dienstagmittag, 13 Uhr, in mehrere Gartenhäuser im Gewann Römerschanze eingebrochen. Nachdem er sich gewaltsam Zutritt zu den Hütten verschafft hatte, stahl der Täter nach bisherigem Kenntnisstand vereinzelt Werkzeug. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Balingen (ZAK): Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Ein geparktes Handwerkerfahrzeug ist in der Nacht von Montag auf Dienstag von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Der Renault Master war in der Zeit von 18 Uhr bis 6.30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz an der Stadthalle in der Hirschbergstraße abgestellt gewesen. Im genannten Zeitraum drangen die Kriminellen gewaltsam ins Fahrzeug ein und ließen daraus zahlreiche Werkzeugmaschinen der Marken Makita, Hilti und Festool sowie mehrere Werkzeugkoffer im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (hg)

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