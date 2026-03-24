Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Großkontrollen, Pkw-Aufbruch, Unfälle, Brand auf Balkon, Einbruch in Fahrradgeschäft

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Streife beobachtet Unfall

Eine Streife des Polizeireviers Metzingen ist am Montagabend Zeuge eines heftigen Verkehrsunfalls gewesen. Eine 51-Jährige war gegen 22.20 Uhr mit einem Seat Ibiza auf der Ulmer Straße von der Stadtmitte herkommend in Richtung Neuhausen unterwegs. An der Kreuzung mit der Noyon-Allee / Auchtertstraße missachtete sie das Rotlicht der Ampel. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem Audi A5 eines 32 Jahre alten Mannes, der in Richtung B 28 unterwegs war. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß abgewiesen und beschädigte noch ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Die Beamten leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe, da sich beide Beteiligten ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zugezogen hatten. Sie wurden im Anschluss mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Gegen 23.40 Uhr war die Kreuzung wieder frei befahrbar. (ms)

Münsingen (RT): Großkontrolle von Polizei und Zoll

Im Rahmen einer groß angelegten Kontrolle des Polizeipräsidiums Reutlingen, zusammen mit Kräften des Hauptzollamtes Ulm, unterstützt vom Technischen Hilfswerk, haben die Einsatzkräfte am Montag zahlreiche Verstöße festgestellt. An der ab dem Nachmittag an der B 465 eingerichteten Kontrollstelle nahmen die Beamten dutzende Fahrzeuge sowie deren Lenker genau unter die Lupe. Dabei stießen sie beispielsweise auf technische Mängel wie nicht ausreichende Mindestprofiltiefen von Reifen oder Veränderungen an den Fahrzeugen, die in zwei Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Fünf Fahrzeuge wiesen eine unzureichende Ladungssicherung auf. Zudem ergab sich bei sechs Fahrern der Verdacht auf eine Beeinflussung von Alkohol bzw. Betäubungsmitteln. Überdies wurden fünf Verstöße gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr, wie zum Beispiel Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, festgestellt. Zusätzlich wurden auch mehr als 120 Dokumente durch Experten der Kriminalpolizei auf ihre Echtheit untersucht. Auch der Zoll ahndete zahlreiche Zuwiderhandlungen. Unter anderem konnten fünf offene Vollstreckungsbefehle mit einem Geldbetrag in Höhe von mehreren tausend Euro eingefordert und 14 Verstöße gegen Meldeauflagen festgestellt werden. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (ar)

Pfullingen (RT): Bei Sturz verletzt

Ein 49-Jähriger ist bei einem Sturz am Montagnachmittag verletzt worden. Der Mann befuhr mit seinem Mofa kurz vor 16 Uhr die Auffahrt zur Wanne, als er in der ersten scharfen Rechtskurve alleinbeteiligt zu Fall kam und einen Hang hinunterstürzte. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der 49-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Mofa wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. (mr)

Trochtelfingen (RT): Unfall beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten ist es am Montagnachmittag in Trochtelfingen gekommen. Gegen 14.30 Uhr war ein 22-Jähriger auf einem Quad auf der Benzstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Straße Am hohen Turm abbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte er hierbei zu Boden und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde der junge Mann nachfolgend in eine Klinik gebracht. Am noch fahrtauglichen Quad war Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. (mr)

Nürtingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten ist es am Montagabend zwischen Reudern und Nürtingen gekommen. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 20.15 Uhr mit seinem VW Caddy di B297. Im Bereich der Einmündung Auf dem Säer kam der junge Mann in der leichten Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr das Fahrzeug zwei Verkehrsinseln, kippte anschließend in der Böschung zur Seite, bis es schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Der Mann konnte sich glücklicherweise selbst befreien und erlitt ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr war ebenfalls mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. (nf)

Esslingen (ES): Zeugen zu gefährlicher Fahrweise gesucht

Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter Telefon 0711/7091-3 nach Zeugen beziehungsweise Geschädigten zur gefährlichen Fahrweise eines Mercedes-Lenkers am Montagabend. Der noch unbekannte Fahrer war gegen 21.35 Uhr mit seinem Fahrzeug von der B 10 von Stuttgart herkommend an der Anschlussstelle Oberesslingen abgefahren. Beim Rechtsabbiegen auf die K 1215 soll er das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet haben. Im Anschluss soll er beim Linksabbiegen auf die L 1192 in Richtung Ostfildern im Kurvenbereich vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben, sodass eine Pkw-Lenkerin abbremsen musste. Anschließend soll der Fahrer mehrmals abgebremst haben und Schlangenlinien gefahren sein, damit er nicht überholt werden konnte. Dadurch seien mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Von dem Mercedes liegt ein Teilkennzeichen vor. Der Fahrer wird als etwa 50 Jahre alt, Brillenträger mit Glatze und rundlichem Gesicht beschrieben. (ms)

Kirchheim (ES): Zahlreiche Verstöße bei Großkontrolle festgestellt

Unter Federführung des Polizeireviers Kirchheim hat das Polizeipräsidium Reutlingen, zusammen mit Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, am Montag zwischen 15.30 Uhr und 20.15 Uhr, an der Jesinger Straße bzw. der B 297 eine Großkontrolle durchgeführt. An der Kontrollstelle, die vom THW unterstützt wurde, waren mehr als 60 Beamte der Polizei im Einsatz. Zudem war ein Experte des Landeskriminalamtes vor Ort, der mehr als 50 Dokumente auf ihre Echtheit überprüfte. Die Polizisten stellten vier Verkehrsteilnehmer fest, die mutmaßlich unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen. Zwei Fahrzeug-Lenker hatten nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Drei Fahrzeuginsassen waren nicht angeschnallt und zwei Fahrer beschäftigten sich während dem Fahren mit ihren Handys. Zusätzlich waren vier Kinder nicht korrekt gesichert. Außerdem wurden drei Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie zwei nicht vorschriftsgemäße Lkw festgestellt. Bei der Überprüfung der Fahrzeuge stellten die Beamten drei Verstöße bei der Ladungssicherung fest. An drei Pkw waren Veränderungen vorgenommen worden, sodass die Betriebserlaubnisse erloschen waren. Ein Auto musste vor Ort stillgelegt werden. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (ar)

Denkendorf (ES): Kind ins Krankenhaus gebracht

Ein Kind ist nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der 13-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad gegen 17.15 Uhr die Friedrichstraße und stürzte dabei alleinbeteiligt zu Boden. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Junge dabei leichte Verletzungen. Zur genaueren Untersuchung und Behandlung kam er in eine Kinderklinik. (mr)

Filderstadt (ES): Mit Fahrzeug überschlagen

Eine Autofahrerin hat sich am Montagnachmittag mit ihrem Fahrzeug neben der B 27 überschlagen. Die 72-jährige Toyota-Lenkerin war kurz nach 16 Uhr in Richtung Tübingen unterwegs, als sie im Bereich der Ausfahrt Bonlanden aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der Wagen mit einem Wegweiser sowie einem Baum und überschlug sich. Auf dem Dach blieb der Pkw schließlich liegen. Die Seniorin wurde durch Ersthelfer auf dem Fahrzeug befreit und nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung auf mögliche Verletzungen in eine Klinik gebracht. Am Toyota, der abgeschleppt werden musste, dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe schätzungsweise 30.000 Euro entstanden sein. (mr)

Rottenburg (TÜ): Hochwertige E-Bikes gestohlen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Rottenburg sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Graf-Bentzel-Straße. In der Montagnacht, gegen 23.40 Uhr, verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendete mehrere hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von tausenden Euro. Zudem wurde von dem bislang Unbekannten die Ladenkasse aufgebrochen und die Einnahmen entwendet. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Rottenburg unter der Telefonnummer 07472 / 98010 zu melden. (nf)

Balingen (ZAK): Brand auf Balkon

Feuerwehr und Polizei sind am Montagnachmittag zu einem Einsatz in die Straße Auf Schmiden ausgerückt. Gegen 16.30 Uhr meldeten die Anwohner eines Gebäudes ein Feuer auf einem Balkon. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der sich dort befindliche Müll in Brand. Die Bewohner der betroffenen Wohnung hatten den Brand beim Eintreffen der Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort kam, bereits selbstständig mit Wasser gelöscht. Es entstand ein Sachschaden an der Fassade sowie der Balkonverkleidung in Höhe von etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (ar)

Albstadt (ZAK): Verkehrsunfall in Ebingen

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Montagnachmittag in Ebingen ereignet. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 22 Jahre alter Mann mit einem BMW die Riedstraße und wollte nach links in den Hölderlinplatz abbiegen. Dabei kam es zur frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Peugeot einer 57-Jährigen. Diese erlitt beim Zusammenstoß ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Den Gesamtschaden an den Autos schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Ein geparktes Handwerkerfahrzeug ist in der Nacht von Montag auf Dienstag von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Der Renault Master war in der Zeit von 18 Uhr bis 6.30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz an der Stadthalle in der Hirschbergstraße abgestellt gewesen. Im genannten Zeitraum drangen die Kriminellen gewaltsam ins Fahrzeug ein und ließen daraus zahlreiche Werkzeugmaschinen der Marken Makita, Hilti und Festool sowie mehrere Werkzeugkoffer im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (hg)

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