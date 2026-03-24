Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Das Polizeipräsidium Reutlingen informiert junge Menschen über den Polizeiberuf direkt bei Ihrem Polizeirevier

Reutlingen (ots)

Reutlingen/Esslingen/Kirchheim/Albstadt:

Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Reutlingen informieren junge Menschen vor Ort bei den Polizeirevieren Reutlingen, Esslingen, Kirchheim und Albstadt über Ausbildung und Studium bei der Landespolizei

Der Polizeivollzugsdienst bietet ein vielfältiges, spannendes und verantwortungsvolles Spektrum an Aufgaben im Dienst unserer Gesellschaft. Wir informieren Sie über Aufgaben, Ausbildung, Studium und berufliche Vielfalt der Landespolizei Baden-Württemberg direkt bei Ihrem Polizeirevier vor Ort.

Ein Einstieg in die duale Ausbildung ist schon mit einem mittleren Bildungsabschluss möglich. Mit einem höheren Bildungsabschluss kann man sich auch direkt auf einen dualen Studienplatz bewerben. Doch welche sonstigen Voraussetzungen sind noch nötig, wie sieht der berufliche Alltag im Polizeivollzugsdienst bei der Schutzpolizei oder Kriminalpolizei aus und welche Perspektiven bietet der Beruf? Antworten auf solche und andere Fragen geben die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Reutlingen im Rahmen einer Vortragsreihe für berufsinteressierte junge Menschen ab der 9. Klasse, mit und ohne Begleitpersonen, bis hin zu einem Höchstalter von 32 Jahren.

Neugierig geworden?

Die Informationsveranstaltungen finden statt am

- Dienstag, 07.04.2026

15.30-17.30 Uhr

Polizeirevier Reutlingen

72764 Reutlingen, Burgstr. 27-29

- Dienstag, 28.04.2026

18:00-19.30 Uhr

Polizeirevier Albstadt

72461 Albstadt-Truchtelfingen, Rudolf-Diesel-Str. 3

- Dienstag, 12.05.2026

17.00-18.30 Uhr

Polizeirevier Esslingen

73728 Esslingen, Agnespromenade 4

- Donnerstag, 21.05.2026

18.00-19.30 Uhr

Polizeirevier Kirchheim

73230 Kirchheim unter Teck, Dettinger Straße 101

- Dienstag, 02.06.2026

18.00-20.00 Uhr

Polizeirevier Reutlingen

72764 Reutlingen, Burgstr. 27-29

Die Anzahl der Plätze ist beschränkt. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail unter reutlingen.berufsinfo@polizei.bwl.de (Mit Angabe von Namen, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, Personenzahl) ist notwendig.

Hinweis: Bei diesen Veranstaltungen wird der reguläre Polizeivollzugsdienst vorgestellt. Informationen für einen Quereinstieg als Cyberkriminalist/in (mit bereits abgeschlossenem Fachstudium IT) oder als Wirtschaftskriminalist/in (mit bereits abgeschlossenem Fachstudium Finanzen) finden Interessierte unter https://sonderlaufbahnen.polizei-bw.de/. (cw)

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