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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frau tot aufgefunden

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK): Frau tot aufgefunden

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in der Nähe eines Firmengeländes am Montagmorgen hat das Kriminalkommissariat Balingen die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 6.30 Uhr war die Polizei von einem Passanten alarmiert worden, der die Frau im Bachbett der Eyach entdeckt hatte. Zwischenzeitlich konnte die Frau als eine 44-Jährige aus einer Gemeinde des Zollern-Alb-Kreises identifiziert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den näheren Umständen aufgenommen. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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