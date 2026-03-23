POL-RT: Frau tot aufgefunden
Reutlingen (ots)
Balingen (ZAK): Frau tot aufgefunden
Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in der Nähe eines Firmengeländes am Montagmorgen hat das Kriminalkommissariat Balingen die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 6.30 Uhr war die Polizei von einem Passanten alarmiert worden, der die Frau im Bachbett der Eyach entdeckt hatte. Zwischenzeitlich konnte die Frau als eine 44-Jährige aus einer Gemeinde des Zollern-Alb-Kreises identifiziert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den näheren Umständen aufgenommen. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. (cw)
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