Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Angriff auf Jagdgehilfe; Diebstahlsdelikt

Reutlingen (ots)

Pkw contra Rennrad

Eine 38-jährige Radfahrerin hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Steinachstraße leicht verletzt. Ein 43-jähriger VW-Fahrer übersah gegen 14.40 Uhr an der Einmündung der Dieselstraße die vorfahrtsberechtigte Zweiradfahrerin und kollidierte mit dieser. Daraufhin stürzte sie mit ihrem Rennrad zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde die 38-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Der Schaden am Pkw des Unfallverursachers wird auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt. (ar)

Pfullingen (RT): Geschlagen und getreten (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Pfullingen sucht Zeugen zu einem Angriff auf einen 32-Jährigen, der sich nach derzeitigem Kenntnistand am Sonntagmorgen, gegen 7.45 Uhr, auf einem Waldweg zwischen Pfullingen und Gönningen ereignet hat. Der Geschädigte war in seiner Eigenschaft als Jagdgehilfe im Bereich der Ochsensteige unterwegs, als er einen noch unbekannten Lenker eines Elektromotorrads zum Anhalten bewegen wollte, da dieser den gesperrten Waldweg befuhr. Nachdem der 32-Jährige den Fahrer offenbar leicht am Arm angefasst hatte, hielt dieser an und stieg ab. Anschließend schlug und trat der Unbekannte auf den Geschädigten ein und stieß Beleidigungen und Bedrohungen aus. Als der 32-Jährige sein Handy zog, forderte der Fahrer unter erneuten Drohungen die Aushändigung des Geräts. Dem kam der Jagdgehilfe aber nicht nach. Danach flüchtete der Täter mit seinem Motorrad, an dem kein Kennzeichen angebracht war, in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine rot-weiß-schwarze Geländemaschine mit Elektromotor. Der Gesuchte ist circa 35 Jahre alt, ungefähr 185 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er war mit einer grünen Jogginghose und einer grauen Jacke bekleidet. Des Weiteren trug er einen blau-weißen Motocross-Helm. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer bzw. das Motorrad geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Unfall mit zwei Motorradfahrern

Ein Verkehrsunfall mit zwei Motorradfahrern hat sich am Sonntagnachmittag auf der L 1150 ereignet. Ein 19-Jähriger war kurz nach 14 Uhr mit einer Suzuki auf der Landstraße von Oberhof herkommend in Richtung Oberesslingen unterwegs. Kurz vor Ortsbeginn verlor er in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall. Ein entgegenkommender 43 Jahre alter Biker sah den Sturz und bremste bis zum Stillstand ab. Die Suzuki rutschte jedoch gegen seine Yamaha und der 43-Jährige stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Unfallverursacher blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten mit einem Abschleppwagen abtransportiert werden. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. (ms)

Esslingen (ES): Radlerin gestürzt

Auf der Straße Obere Beutau ist eine Radlerin am Montagmorgen verletzt worden. Die 62-Jährige war gegen acht Uhr auf ihrem Fahrrad bergabwärts unterwegs, als sie ohne Beteiligung Dritter mit ihrem Fahrrad stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Unfall mit Motorrad

Ein Verkehrsunfall mit einem Motorrad ist am frühen Sonntagabend auf der L 379 glimpflich ausgegangen. Eine 49-jährige Skoda-Lenkerin wollte um kurz vor 17.30 Uhr von der Landesstraße herkommend auf die B 27 in Fahrtrichtung Tübingen auffahren. Dabei übersah sie beim Abbiegevorgang, wohl aufgrund der Sonneneinstrahlung, einen aus Richtung Tübingen-Pfrondorf kommenden 24-jährigen Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Er stürzte in der Folge von seinem Zweirad und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Nach rettungsdienstlicher Erstversorgung vor Ort konnte der junge Mann nach derzeitigem Erkenntnisstand unverletzt nach Hause gehen. Am Pkw wird ein Sachschaden von circa 3.000 Euro angenommen. Am nicht mehr fahrbereiten Motorrad, welches abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (ar)

Albstadt (ZAK): Werkzeug aus Transporter gestohlen

Diverses Werkzeug ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, aus einem VW-Crafter gestohlen worden. In der Hartmannstraße wurden mehrere Werkzeuge mit einem Gesamtwert von ungefähr 2.500 Euro aus dem Pkw entwendet. Die Kriminellen gelangten auf noch unbekannte Art und Weise in das Innere des Fahrzeugs und konnten das Diebesgut an sich nehmen. Ein möglicher Zusammenhang mit weiteren Taten in der Garten- und Olgastraße wird durch das Polizeirevier Albstadt geprüft. (ar)

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