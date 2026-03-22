Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Führerschein beschlagnahmt; Trunkenheitsfahrt; Verkehrsunfälle; Gasaustritt; Ortsschild entwendet; Auseinandersetzung; Fahrzeugbrand; Fahrzeugaufbrüche; Einbruch

Reutlingen (ots)

Führerschein von Motorradfahrer beschlagnahmt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 20-Jährigen, nachdem er am Freitagabend in der Reutlinger Innenstadt durch seine grob verkehrswidrige Fahrweise aufgefallen ist. Eine Polizeistreife bemerkte gegen 20 Uhr den jungen Mann, als er in der Straße Am Echazufer zunächst an mehreren wartenden Fahrzeugen an einer roten Lichtzeichenanlage rechts vorbeifuhr. In der Folge beschleunigte der Krad-Lenker seine KTM und führte einen sogenannten "Wheelie" aus. Unter erheblicher Missachtung der zulässigen Geschwindigkeit fuhr er weiter in Richtung Stadthalle. Die verfolgende Streife konnte an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße/Eberhardstraße auf das Motorrad aufschließen und nachfolgend einer Verkehrskontrolle unterziehen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 20-Jährigen beschlagnahmt. Zeugen, welche durch die rasante Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden.

Reutlingen (RT): Betrunken vom Rad gestürzt und Polizisten beleidigt

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 31-Jähriger entgegen, nachdem er alkoholisiert Fahrrad gefahren ist. Eine Zeugin bemerkte am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Burkhardt-Weber-Straße den fahrunsicheren Radler, der zudem stürzte. Kurz darauf konnte er von einer Polizeistreife angetroffen werden. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr, was ein durchgeführter Atemalkoholtest mit über zwei Promille auch bestätigte. Während des Transports zum Polizeirevier beleidigte er die Beamten mit nicht zitierfähigen Worten. Der 31-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Kirchheim unter Teck (ES): Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Schwere Verletzungen hat eine 59-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Stuttgarter Straße erlitten. Gegen 17 Uhr befuhr der 18-jährige Fahrer eines VW Touran die Stuttgarter Straße ortsauswärts Richtung Wendlingen. Kurz vor dem Kreisverkehr Stuttgarter Straße/Hesse-Straße streifte er auf Höhe einer Verkehrsinsel mit seinem rechten Außenspiegel die 59-Jährige, welche mit ihrem Pedelec in dieselbe Richtung auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen unterwegs war. Hierdurch verlor die Radfahrerin die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn. Nach Erstversorgung vor Ort wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 400 Euro beziffert.

Wernau (ES): Gasaustritt in Wohnhaus

Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus im Braigeweg hat am Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Geruch durch Bewohner des Hauses festgestellt worden. Durch Messungen der Feuerwehr, die mit insgesamt vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte ein Gasleck im Keller lokalisiert werden. Unter Einbeziehung von Fachkräften der Stadtwerke wurde die Gaszufuhr unterbrochen. Im Anschluss konnten die Hausbewohner, welche zwischenzeitlich das Gebäude verlassen hatten, in ihre Wohnungen zurückkehren.

Altenriet (ES): Ortsschild entwendet

Vandalen waren am Samstagabend in der Walddorfer Straße unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen rissen mehrere Jugendliche eine Ortstafel samt Rohrpfosten aus der Verankerung und liefen in Richtung Häslach. Im Rahmen der Fahndung konnte die Gruppe angetroffen werden, hierbei hatte ein 15-Jähriger den Pfosten noch in der Hand. Die Eltern der acht Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren wurden verständigt. Die Ortstafel konnte im Nahbereich aufgefunden werden, eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Tübingen (TÜ): Vorfahrtsverletzung

Drei leichtverletzte Personen und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr auf der Landesstraße 1208 zwischen Tübingen und Bebenhausen ereignet hat. Der 37-jährige Fahrer eines Opel Corsa wollte von einem dortigen Parkplatz nach links in Richtung Tübingen auf die L 1208 einbiegen. Hierbei übersah er einen in Richtung Bebenhausen fahrenden Audi A3. Der 67-jährige Audi-Lenker, dessen 66-jährige Beifahrerin sowie die 40-jährige Mitfahrerin des Unfallverursachers erlitten nach derzeitigen Kenntnissen bei der Kollision leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Untersuchung in umliegende Kliniken gebracht. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis circa 14.30 Uhr komplett gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

Rottenburg (TÜ): Polizeieinsatz nach Ehestreitigkeiten

Aufgrund von innerfamiliären Streitigkeiten ist es am Samstagmittag in der Königstraße zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge kam es dort gegen 13.30 Uhr zu einem Treffen zwischen einem getrennt lebenden Ehepaar, in dessen Verlauf die 20-jährige Frau von ihrem 23-jährigen Ehemann geschlagen worden sein soll. Anschließend kamen etwa 20 Familienmitglieder der 20-Jährigen vor Ort, woraufhin sich eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte. Erst nach Hinzuziehung von mehreren Polizeistreifen konnten die beiden Parteien getrennt und beruhigt werden. Mehrere Beteiligte erlitten leichte Verletzungen und wurden zur ambulanten Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen durch das Polizeirevier Rottenburg dauern an.

Rottenburg (TÜ): Pkw gegen Baum geprallt

Schwere Verletzungen hat sich ein 24-Jähriger in der Nacht zum Sonntag bei einem Verkehrsunfall im Industriegebiet Ergenzingen Ost zugezogen. Gegen 03.30 Uhr befuhr der Mann mit seinem 5er BMW die Mercedesstraße in Fahrtrichtung Gosbertstraße, als er im Verlauf einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam und in der Folge frontal gegen einen Baum prallte. Der BMW-Lenker, welcher in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung lieferte der Rettungsdienst den 24-Jährigen in ein Klinikum ein. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Verunfallte unter Alkoholeinfluss stand, weshalb im Krankenhaus eine Blutentnahme erhoben und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Der BMW, an welchem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand, musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Hirrlingen (TÜ). Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am frühen Freitagabend in die Rottenburger Straße ausgerückt. Gegen 18.10 Uhr geriet ein Mercedes-Benz GLC vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand, nachdem der Fahrer diesen unmittelbar zuvor geparkt hatte. Unter Zuhilfenahme eines Feuerlöschers sowie eines Gartenschlauchs konnte der Eigentümer den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausgerückt war, eindämmen. Das Fahrzeug war trotz dem raschen Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am Mercedes kann bislang nicht beziffert werden.

Albstadt (ZAK): Werkzeug aus Transporter gestohlen

Werkzeuge im Gesamtwert von rund 10.000 Euro sind in der Zeit zwischen Freitag, 19.15 Uhr, und Samstag, 14.00 Uhr, aus zwei Transportern entwendet worden. Ein bislang unbekannter Täter gelangte über ein manipuliertes Schloss an der Fahrertür in das Innere eines Peugeot Boxer, welcher in der Gartenstraße geparkt war. Vermutlich ein und derselbe Täter verschaffte sich nach dem gleichen Muster zu einem in der Olgastraße abgestellten Opel Movano ebenfalls Zugang. Aus beiden Fahrzeugen ließ er diverse Werkzeuge mitgehen. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bitz (ZAK): Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 20.50 Uhr in ein Wohnhaus in der Bergstraße eingebrochen. Über ein Fenster verschaffte sich der Kriminelle gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlte er diverse Schränke und Regale. Ob und was gestohlen wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche das Polizeirevier Albstadt mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei aufgenommen hat.

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