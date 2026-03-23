Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raub, gestürzter Radfahrer, Einbruch in Vereinsheim

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Mit Schreckschusswaffe ausgeraubt (Zeugenaufruf)

Ein 18-Jähriger ist am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr im Bereich der Jesinger Straße Opfer einer Raubstraftat geworden. Nach derzeitigem Kenntnisstand trafen sich der junge Mann und seine 17-jährige Begleiterin mit einem unbekannten Mann und einer Frau, um ein mutmaßlich illegales Geschäft mit Rauschgift zu tätigen. Im Rahmen des Treffens soll es dann zu einem Gerangel gekommen sein, in dessen Verlauf der Unbekannte den 18-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe angegriffen, mit Reizstoff besprüht und verletzt haben soll. Dann griff er sich das Betäubungsmittel und flüchtete mitsamt seiner mutmaßlichen Komplizin in Richtung Lichtensteinstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der 18-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Seine 17-jährige Begleitung blieb unverletzt. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (ar)

Esslingen (ES): Fahrradfahrer gestürzt

Beim Bremsen ist ein Radler am Montagnachmittag auf der Georg-Deuschle-Straße gestürzt. Der 70-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der abschüssigen Straße in Richtung Plochinger Straße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender Pkw verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringern musste. Beim Versuch zu Bremsen stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Senior nachfolgend ins Krankenhaus. (cw)

Mössingen (TÜ): In Vereinsheim eingebrochen

In die Gaststätte eines Vereinsheims in der Firstwaldstraße sind Unbekannte am Montag eingebrochen. Zwischen Mitternacht und elf Uhr hebelten die Kriminellen mit brachialer Gewalt eine Türe auf und verschafften sich so Zutritt zum Gastraum. Dort durchsuchten sie die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Einen frei im Raum stehenden Zigarettenautomaten ließen sie samt Inhalt gleich komplett mitgehen. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

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