Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Vandalismus an Schulgebäude Belohnung ausgelobt

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES):

Nachtrag zur Pressemeldung vom 15.03.2026 / 11.45 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6235896

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Freitag, 13.03.2026, auf Samstag, 14.03.2026, im Gebäude einer Schule in der Breslauer Straße randaliert und einen enormen Schaden angerichtet haben, hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart nun eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des oder der Täter führen, ausgesetzt.

Wie bereits berichtet waren Unbekannte in der genannten Nacht wohl über ein Baugerüst in das Schulgebäude, in dem derzeit Sanierungsarbeiten stattfinden, eingedrungen. Auf dem Dach des Gebäudes beschädigten sie die Photovoltaik-Anlage, warfen Gegenstände vom Dach und zerstörten einen zur Versorgung der Baustelle angebrachten Wasserhahn. Dadurch drangen erhebliche Mengen an Wasser unkontrolliert in alle Stockwerke des Gebäudes ein. Der entstandene Sachschaden dürfte nach derzeitigem Stand die zunächst geschätzten rund 300.000 Euro deutlich übersteigen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis:

Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung entscheidet die Staatsanwaltschaft Stuttgart unter Ausschluss des Rechtsweges. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. (cw)

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