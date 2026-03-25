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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Neckartailfingen (ES): schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Reutlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ist es am Dienstagabend zwischen den Ortschaften Neckartailfingen und Aich gekommen. Der 77-jährige Fahrer eines Ford Kuga befuhr gegen 19.15 Uhr die K1228 in Richtung Aich. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 35-jährigen Traktorfahrer. In der Folge wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben abgewiesen, der Ford-Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 35-Jährige zog sich nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen zu. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf circa 60.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, der Bergung und des Abschleppens der Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn wurde der Streckenabschnitt der K1228 mehrere Stunden voll gesperrt. Aufgrund Spezialfahrzeugen, die zur Bergung des Traktors benötigt wurden, kam es zur vorübergehenden Sperrung der parallel verlaufenden B312. (nf)

Rückfragen bitte an:

Nina Frech (nf), Telefon 07121/942-1110

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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