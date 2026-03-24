Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall abgehauen

Suhl (ots)

Montagnachmittag parkte eine Autofahrerin kurzzeitig ihren grünen Pkw Dacia auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ilmenauer Straße in Suhl. Gegen 15:00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer dagegen und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle ohne die Eigentümer oder die Polizei zu informieren. Am Dacia entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher der Verkehrsunfallflucht nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0073014/2026 entgegen.

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