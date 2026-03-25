Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Körperverletzungsdelikt; Fahrzeugaufbruch

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Radfahrer nach Unfall schwerverletzt

Ein Fehler beim Abbiegen hat am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Gegen 11.40 Uhr befuhr ein 58 Jahre alter Audi A5-Fahrer die Augustinerstraße und wollte anschließend nach links in die Landolingasse abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen vorrangberechtigten Radfahrer, der die Augustinerstraße in Richtung Mühlbergstraße befuhr. Infolge der Kollision stürzte der 56-jährige Mann und erlitt ersten Erkenntnissen nach schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren Untersuchung durch einen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. (nf)

Kirchheim (ES): Mit Messer verletzt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim seit Mittwochmittag gegen einen 14-Jährigen. Dem Jugendlichen wird zur Last gelegt, im Außenbereich einer Schule im Bodelschwinghweg kurz vor zwölf Uhr einen 15 Jahre alten Schüler einer anderen Klasse im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung in der Pause mit einem Küchenmesser verletzt zu haben. Das mutmaßlich verwendete Messer wurde von einem Lehrer sichergestellt und später von den hinzugerufenen Polizeibeamten beschlagnahmt. Der nicht lebensgefährlich Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 14-Jährige an Erziehungsberechtigte übergeben. Die polizeilichen Ermittlungen zum Auslöser des Streits sowie zu dessen Ablauf dauern an. (mr)

Tübingen (TÜ): Fahrzeug aufgebrochen

In der Südstadt hat sich in der Nacht zum Mittwoch ein Unbekannter an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Mitternacht und sieben Uhr öffnete der Täter den in der Memmingerstraße stehenden Citroen Jumper gewaltsam und entwendete aus dem Innenraum diverses Akku-Werkzeug. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

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