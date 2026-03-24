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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Geschwindigkeitsmessungen

Heidekreis (ots)

23.03.2026 / Geschwindigkeitsmessungen

Heidekreis: Am Montag wurden im Bereich von Walsrode und Soltau Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Zunächst erfolgte in Walsrode, auf Höhe der Kindertagesstätte in der Oskar-Wolff-Straße, eine Kontrolle in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr. Hierbei wurden keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, was insbesondere im sensiblen Bereich der Kindertagesstätte positiv hervorzuheben ist.

Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte von 10:30 bis 12:20 Uhr die Geschwindigkeit in der Uetzinger Straße im Walsroder Ortsteil Honerdingen. Dabei wurden insgesamt 15 Verstöße festgestellt. Trauriger Spitzenreiter war hier ein Autofahrer, der 71 km/h statt der erlaubten 50 km/h fuhr.

Eine dritte Kontrolle fand in der Zeit von 14:25 Uhr bis 15:00 Uhr an der Bundesstraße 71, im Soltauer Ortsteil Harber, statt. Auch dort wurden erfreulicherweise keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Lediglich ein E-Scooter-Fahrer fiel auf, da er ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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