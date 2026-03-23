Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Oerbke: Kradfahrer schwer verletzt; Bad Fallingbostel: Unter Drogeneinfluss

Heidekreis (ots)

22.03.2026 / Kradfahrer schwer verletzt

Oerbke: Am Sonntagmittag kam es kurz vor 12:30 Uhr auf der Platzrandstraße, zwischen Ostenholz und Bad Fallingbostel, zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Der 36-jährige Fahrer verlor hier in einer Kurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Krad und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend verunfallte er in einem angrenzenden Feld. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

22.03.2026 / Unter Drogeneinfluss

Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am späten Sonntagabend einen 29-Jährigen, der mit einem E-Scooter auf der Walsroder Straße unterwegs war. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein entsprechender Drogenvortest bestätigte dies und reagierte positiv auf THC sowie Kokain. Dem 29-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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