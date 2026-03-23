POL-HK: Bad Fallingbostel: Schussabgaben auf Wettlokal
Heidekreis (ots)
22.03.2026 / Schussabgaben auf Wettlokal
Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Sonntag wurden gegen 03:00 Uhr mehrere Schüsse auf ein Wettlokal in der Düshorner Straße abgegeben.
Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ausschließlich Sachschaden. Verletzt wurde niemand.
In dem zur Tatzeit geschlossenen Wettlokal hielten sich keine Personen auf, sodass die Anzeigenerstattung erst mehrere Stunden später nach Feststellen des Schadens erfolgte.
Die Polizei in Bad Fallingbostel hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Tatgeschehen sowie zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter 05192-9720 entgegen.
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